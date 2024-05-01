İşte Arne Slot'un Liverpool'da ilk transferi

Jürgen Klopp'un ayrılık kararının ardından takımın başına Arne Slot'u getirmeye hazırlanan Liverpool'da, 45 yaşındaki Hollandalı teknik adamın ilk transferi belli oldu.



KARDEŞİ PREMIER LİG'DE OYNUYOR



Rudy Galetti'nin haberine göre yeni sezonda Liverpool'un başına geçecek olan Arne Slot, Feyenoord'un yıldız orta sahası Quinten Timber'ı getirmeye hazırlanıyor.



Arsenal'de oynayan Jurrien Timber'ın kardeşi olan 21 yaşındaki orta saha için birçok takımın peşinde olduğu fakat Arne Slot sebebiyle oyuncunun Liverpool'a sıcak baktığı da söylendi.



43 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Feyenoord formasıyla 43 resmi maça çıkan Quinten Timber bu karşılaşmalarda 8 gol, 9 asistlik skor katkısı sağladı.





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