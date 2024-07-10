İşte Arda Güler'in yeni numarası!

Real Madrid'in 19 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, yeni sezonda 15 numaralı formayı giyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İşte Arda Güler'in yeni numarası!
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10 Temmuz 2024 16:36
Real Madrid, yeni sezonda oyuncuların giyeceği forma numaralarını açıkladı.

İspanyol devinden yapılan açıklamaya göre, kulüpteki ilk yılında 24 numaralı formayı giyen Arda Güler, artık 15 numaralı formayı giyecek.

Real Madrid'de daha önce 15 numaralı formayı giyen Fede Valverde ise Toni Kroos'un takımdan ayrılmasının ardından 8 numarayı terletecek. İspanyol devinin yeni transferi Kylian Mbappe ise 9 numaralı formayı giyecek.

Real Madrid'deki ilk yılında 12 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşadı.

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