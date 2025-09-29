İşte 1. Lig'de puan durumu!

O G B M A Y AV P 1.SİPAY BODRUM FK 8 5 2 1 19 8 11 17 2.ESENLER EROKSPOR 8 5 1 2 24 10 14 16 3.ATKO GRUP PENDİKSPOR 8 4 3 1 15 8 7 15 4.ARCA ÇORUM FK 8 4 3 1 12 7 5 15 5.ERZURUMSPOR 8 3 5 0 15 8 7 14 6.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 8 4 2 2 14 11 3 14 7.AMED SPORTİF FAALİYETLER 8 4 1 3 19 13 6 13 8.BOLUSPOR 8 3 3 2 14 10 4 12 9.İMAJ ALTYAPI VANSPOR 8 3 3 2 8 6 2 12 10.SERİKSPOR 8 3 3 2 8 12 -4 12 11.BANDIRMASPOR 8 3 2 3 12 10 2 11 12.İSTANBULSPOR 8 2 5 1 10 9 1 11 13.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 8 2 4 2 9 8 1 10 14.ÖZBELSAN SİVASSPOR 8 2 3 3 10 9 1 9 15.SAKARYASPOR 8 2 3 3 10 16 -6 9 16.MANİSA FK 8 2 2 4 12 16 -4 8 17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 8 2 2 4 5 11 -6 8 18.SMS GRUP SARIYERSPOR 8 1 1 6 6 12 -6 4 19.ATAKAŞ HATAYSPOR 8 0 3 5 9 20 -11 3 20.ADANA DEMİRSPOR 8 0 1 7 4 31 -27 -17

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta mücadelesi tamamlandı.Ligde bu hafta liderlik el değiştirdi. Manisa FK'yi deplasmanda 4-0 mağlup eden Sipay Bodrum FK, puanını 17'ye çıkardı ve ilk sıraya yükseldi.Haftaya zirvede giren Esenler Erokspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'ye 3-2 yenilerek 16 puanda kaldı ve ikinci sıraya geriledi.1. Lig'in 8. haftasında yapılan maçların sadece 1'ini ev sahibi takım kazandı. Dört karşılaşmadan konuk ekipler galibiyetle ayrılırken, 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Takımlar toplam 24 kez fileleri havalandırdı.Erzurumspor henüz yenilgi yaşamazken, Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor ise galibiyet alamadı.Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 9. haftanın programı şöyle:Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-3Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK: 1-1Manisa FK-Sipay Bodrum FK: 0-4İstanbulspor-Boluspor: 1-1Serikspor-Erzurumspor: 1-1Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor: 0-3Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor: 0-0İmaj Altyapı Vanspor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor: 0-0Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer: 0-3NOT: Adana Demirspor'a 18 puan silme cezası verildi.3 Ekim Cuma:20.00 Boluspor-Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)20.00 Arca Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)4 Ekim Cumartesi:13.30 Atko Grup Pendikspor-Adana Demirspor (Pendik)13.30 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)16.00 Erzurumspor-İmaj Altyapı Vanspor (Erzurum Kazım Karabekir)19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)5 Ekim Pazar:13.30 SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor (Stat henüz açıklanmadı)16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor (Iğdır Şehir)16.00 Özbelsan Sivasspor-Serikspor (BG Grup 4 Eylül)19.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Bodrum İlçe)