İşte 1. Lig'de puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.YILPORT SAMSUNSPOR 26 15 9 2 46 19 27 54 2.EYÜPSPOR 26 16 5 5 34 18 16 53 3.PENDİKSPOR 26 13 8 5 40 21 19 47 4.ÇAYKUR RİZESPOR 25 12 10 3 40 20 20 46 5.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 26 13 7 6 42 30 12 46 6.SAKARYASPOR 26 15 1 10 42 34 8 46 7.BODRUMSPOR 26 12 5 9 39 28 11 41 8.MANİSA FK 25 10 9 6 34 28 6 39 9.DYOREX BOLUSPOR 25 10 8 7 30 29 1 38 10.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 25 10 7 8 37 40 -3 37 11.GÖZTEPE 25 10 5 10 24 23 1 35 12.TUZLASPOR 26 8 4 14 31 39 -8 28 13.ALTAY 26 7 7 12 28 36 -8 25 14.ADANASPOR 26 6 7 13 32 46 -14 25 15.ERZURUMSPOR FK 25 7 6 12 28 35 -7 24 16.ALTINORDU 25 5 5 15 22 43 -21 20 17.GENÇLERBİRLİĞİ 25 4 5 16 26 43 -17 17 18.ALTAŞ DENİZLİSPOR 26 5 5 16 25 45 -20 17 19.YENİ MALATYASPOR 26 4 7 15 22 51 -29 16

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta yapılan tek maçla sona erdi.Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, evinde Ege temsilcisini 2-1 mağlup etti.Ligde tamamlanan haftanın ardından Yılport Samsunspor, 54 puanla liderliğini sürdürdü. Eyüpspor, 53 puanla zirve takibine devam etti.Altınordu-Tuzlaspor: 2-1Çaykur Rizespor-Altay: 3-1Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor: 0-1Manisa FK-Eyüpspor: 0-1Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü: 3-1Pendikspor-Altaş Denizlispor: 2-1Sakaryaspor-Bodrumspor: 2-1Not: Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Beyçimento Bandırmaspor ve Erzurumspor FK haftayı müsabaka oynamadan geçti. İki ekip de 3-0 hükmen galip sayıldı. Göztepe ise haftayı bay geçen takım oldu.Not: Altay, Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un 3'er puanı silinmiştir.Ligde 24 Mart Cuma günü yapılacak 2 maçla 28. haftanın programı ise şöyle:24 Mart Cuma:20.00 Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor (Denizli Atatürk)20.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)25 Mart Cumartesi:13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Sancaktepe 15 Temmuz)16.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)26 Mart Pazar:13.30 Bodrumspor-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)19.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Eyüp)