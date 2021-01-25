İstanbulspor, zirvede Giresunspor'u takibi sürdürüyor

TFF 1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Adanaspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 1-0 kazandı.
Maçın tek golü 45+3. dakikada Uygar Mert Zeybek'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte İstanbulspor puanını 37'ye yükselterek lider Giresunspor'un 1 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti. Adanaspor ise 21 puanla 11. sırada kaldı.
İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında Altay deplasmanına gidecek. Adanaspor ise aynı haftada sahasında lig sonuncusu Eskişehirspor ile karşılaşacak.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Hakan Ceylan, Oğuz Terzi, Burak Cansız
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, İbrahim Yılmaz (Dk. 88 Mirkan Aydın), Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 69 Eslem Öztürk), Etoga, Ethemi (Dk. 69 Tayyip Ebrar Cumur), Levent Ayçiçek (Dk. 90+3 Mehmet Yeşil), Melih Kabasakal, Rroca (Dk. 90+3 Abazaj), Ali Yaşar
Adanaspor: Karacic, Ömer Çicek (Dk. 61 Ergin Keleş), Ozegovic, Eren Keleş (Dk. 87 Berkan Fırat), Donkor, Atalay Babacan (Dk. 46 Umut Süzen), Celil Yüksel (Dk. 88 Serhat Tunç), Furkan Şeker, Uğurcan Yazğılı, Hakan Çinemre, Canberk Dilaver
Gol: Dk. 45+3 Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Hakan Çinemre (Adanaspor), Dk. 50 Uygar Mert Zeybek, Dk. 90+6 Mehmet Yeşil (İstanbulspor)
Maçın tek golü 45+3. dakikada Uygar Mert Zeybek'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte İstanbulspor puanını 37'ye yükselterek lider Giresunspor'un 1 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti. Adanaspor ise 21 puanla 11. sırada kaldı.
İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında Altay deplasmanına gidecek. Adanaspor ise aynı haftada sahasında lig sonuncusu Eskişehirspor ile karşılaşacak.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Hakan Ceylan, Oğuz Terzi, Burak Cansız
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, İbrahim Yılmaz (Dk. 88 Mirkan Aydın), Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 69 Eslem Öztürk), Etoga, Ethemi (Dk. 69 Tayyip Ebrar Cumur), Levent Ayçiçek (Dk. 90+3 Mehmet Yeşil), Melih Kabasakal, Rroca (Dk. 90+3 Abazaj), Ali Yaşar
Adanaspor: Karacic, Ömer Çicek (Dk. 61 Ergin Keleş), Ozegovic, Eren Keleş (Dk. 87 Berkan Fırat), Donkor, Atalay Babacan (Dk. 46 Umut Süzen), Celil Yüksel (Dk. 88 Serhat Tunç), Furkan Şeker, Uğurcan Yazğılı, Hakan Çinemre, Canberk Dilaver
Gol: Dk. 45+3 Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Hakan Çinemre (Adanaspor), Dk. 50 Uygar Mert Zeybek, Dk. 90+6 Mehmet Yeşil (İstanbulspor)