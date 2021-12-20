İstanbulspor, uzatmalarda kazandı!

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazandı.



Karşılaşmada İstanbulspor'un gollerini 73. dakikada Valon Ethemi ve 90+3. dakikada Melih Kabasakal kaydetti. Konuk Samsunspor'un tek golü ise 82. dakikada Moryke Fofana'dan geldi.



Bu sonucun ardından İstanbulspor, puanını 26'ya yükseltti. Samsunspor ise 26 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, Bandırmaspor deplasmanına konuk olacak. Samsunspor, kendi sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ekrem Kan, Oğuz Terzi



İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Mehmet Yeşil, Berkay Görmez, İbrahim Yılmaz, Oğuzhan Berber (Dk. 74 Emir Kaan Gültekin), Ferhat Yazgan, Muammer Sarıkaya (Dk. 74 Eslem Öztürk), Ethemi (Dk. 90+6 Kağan Miray Bağış), Ologo, Melih Kabasakal, Ali Yaşar



Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen (Dk. 77 Melih Okutan), Hüseyin Öztürk, Cihan Kahraman, Tomane (Dk. 90+4 Ali Kılıç), Savicevic, Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin, Soner Gönül, Berk Taşkın, Fofana (Dk. 87 Polat Yaldır)



Goller: Dk. 73 Ethemi, Dk. 90+3 Melih Kabasakal (İstanbulspor), Dk. 82 Fofana (Yılport Samsunspor)



Kırmızı kart: Dk. 64 Savicevic (Yılport Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk. 57 Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Dk. 62 Cihan Kahraman, Dk. 90+2 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor)





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