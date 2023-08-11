İstanbulspor, Ndao transferini duyurdu

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Alassane Ndao'yu renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor, Ndao transferini duyurdu
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11 Ağustos 2023 16:00
Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Senegalli futbolcu Alassane Ndao'yu kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsünde bulunan 26 yaşındaki Ndao ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon kiralık olarak Antalyaspor'da forma giyen Alassane Ndao, Süper Lig'de çıktığı 23 maçta bir gol kaydetti.

Ndao, Süper Lig'de Antalyaspor'un yanı sıra VavaCars Fatih Karagümrük'te de görev yaptı.

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