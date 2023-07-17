İstanbulspor, Jackson Kenio'yu kadrosuna kattı

Süper Lig Transfer Haberleri: İstanbulspor, Brezilyalı oyuncu Jackson Kenio'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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İstanbulspor, Jackson Kenio'yu kadrosuna kattı
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17 Temmuz 2023 15:45
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren İstanbulspor, Brezilyalı oyuncu Jackson Kenio'yu kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sol kanatla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Arnavutluk'un Egnatia takımında forma giyen Jackson Kenio, ligde 31 maçta 7 kez gol sevinci yaşarken, ayrıca 4 asistlik katkıda bulundu.

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