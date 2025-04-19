İstanbulspor iki hafta sonra güldü! Erzurumspor'un canı yandı

Trendyol 1. Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta İstanbulspor, Erzurumspor'u deplasmanda mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor iki hafta sonra güldü! Erzurumspor'un canı yandı
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19 Nisan 2025 15:37
Trendyol 1. Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip İstanbulspor oldu.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Abdullah Dıjlan Aydın ve 65. dakikada Gaoussou Kyassou Diarra'dan geldi.

Erzurumspor'un golünü 72. dakikada Furkan Özhan kaydetti.

Süper Lig hesapları yapan ve iki hafta kaybettikten sonra yeniden kazanan İstanbulspor, puanını 55'e yükseltti.

İkincilik iddiasını sürdürmek isteyen ancak ağır bir kayıp yaşayan Erzurumspor 58 puanda kaldı.

Gelecek hafta Erzurumspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. İstanbulspor, Pendikspor'u ağırlayacak.

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