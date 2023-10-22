Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hakan Yakın'ın ekibi İstanbulspor ile Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Ankaragücü karşı karşıya geldi.



Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi İstanbulspor 2-1 kazanırken galibiyet golleri; 12. dakikada Djakaridja Traore ve 62. dakikada Emir Gültekin'den geldi. Ankaragücü'nün tek golünü ise 24. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci kaydetti.



Bu sonuçla birlikte İstanbulspor 5 puana ulaşırken, Ankaragücü 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında İstanbulspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken, Ankaragücü evinde Samsunspor'u ağırlayacak



HAKAN YAKIN İLE SİFTAH



Ankaragücü maçı öncesinde ligde galibiyeti bulunmayan İstanbulspor, teknik direktörlüğe getirilen Hakan Yakın'ın yönetiminde çıktığı ilk lig maçından galibiyetle ayrılmayı başardı ve bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.



EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK YENİLGİSİ



Ankaragücü'nün başındaki ikinci lig maçına çıkan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekibin başındaki ilk yenilgisini aldı. Ayrıca Emre Belözoğlu, İstanbulspor maçıyla birlikte teknik direktörlük kariyerindeki 100. maça çıkmış oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR



Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan İstanbulspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı, 1-1 sona erdi.



4. dakikada İstanbulspor kalecisi Jensen'in kısa düşen pasında ceza sahası sol çaprazında topu kontrol eden Bajic, meşin yuvarlağı hemen sağındaki Morutan'a aktardı. Bu oyuncu vuruşunu yapmak isterken savunmadaki Vorobjovas müdahale ederek topu kornere gönderdi.



12. dakikada İstanbulspor öne geçti. Kenio'nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ali Yaşar, meşin yuvarlağı son çizgiden içeriye çevirdi. Kale sahası içerisinde bulunan Traore, kayarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.



21. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahası sol çaprazına kadar ilerleyen Cephas, Okan Erdoğan ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Yiğit Arslan, penaltı noktasını gösterdi. 24'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı kaleci Jensen'in de uzandığı sağ köşeden filelere gönderdi: 1-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.



Öte yandan, müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yardımcıları Selçuk Şahin ve Daniele Russo da tribünden takip etti.



62. dakikada İstanbulspor yeniden öne geçti. MKE Ankaragücü savunmasında Hayrullah'ın uzaklaştıramadığı topa ceza sahasının hemen önünde Jackson sert vurdu. Kaleci Bahadır'dan dönen topu Emir Kaan Gültekin tamamladı: 2-1.



90. dakikada MKE Ankaragücü gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Hayrullah'ın ortasında arka direkte topa yükselen Sowe'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.



Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.



Bu sonuçla ligde ilk galibiyetini alan İstanbulspor puanını 5'e yükseltirken, MKE Ankaragücü ise 9. haftada 9 puanda kaldı.



Öte yandan, müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın ve Montella'nın yardımcıları Selçuk Şahin ile Daniele Russo da tribünden takip etti.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Yiğit Arslan, İlker Takpak, Murat Şener



İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar (Dk. 90+3 Vefa Temel), Muammer Sarıkaya, Vorobjovas (Dk. 46 Rroca), Loshaj, Ndao (Dk. 82 Mamadou), Jackson (Dk. 82 Mehmet Yeşil), Traore (Dk. 46 Emir Kaan Gültekin)



MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Mert Çetin (Dk. 74 Atakan Çankaya), Hanousek, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu (Dk. 72 Djokanovic), Morutan, Cephas (Dk. 72 Sowe), Rodrigues (Dk. 83 Pedrinho), Bajic (Dk. 83 Macheda)



Goller: Dk. 12 Traore, Dk. 62 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor), Dk. 24 Tolga Ciğerci (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)



Sarı kartlar: Dk. 19 Morutan, Dk. 41 Hayrullah Bilazer, Dk. 86 Radakovic (MKE Ankaragücü)



