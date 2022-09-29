İstanbul Valiliği'nden taraftar kararı!

İstanbul Valiliği, İstanbul'un üç büyükleri arasında oynanacak tüm maçlara kulüplerin isteği ve kabulü doğrultusuna deplasman seyircisi yasağı getirildiğini açıkladı."İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş A.Ş., Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş. kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda,İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."