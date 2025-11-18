18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

İspanyollar motive: "Bu gece parti var!"

İspanya Milli Takımı, A Milli Takımımız ile oynayacağı mücadeleye prestij maçından daha fazlası olarak bakıyor.

İspanya, Türkiye karşısında bir formaliteden daha fazlasıymış gibi maçı kazanma hırsına sahip...

İspanya milli takımı, 31 resmi maçta yenilmezlik serisi yakalayan tarihteki ikinci takım olabilir. Bu başarıyı sadece Roberto Mancini'nin İtalya'sı başarmış ve bu süreçte Avrupa Şampiyonası'nı kazanmıştı.

İspanya, Dünya Kupası yolunda evinde oynadığı eleme maçlarında hiç yenilmeyen tek milli takım olma hedefiyle karşı karşıya. Şu anda 63 maçta olan bu seriyi uzatmak, 2030'da ev sahibi ülkelerden biri olacak İspanya'nın Suudi Arabistan'da düzenlenecek Dünya Kupası elemelerine başlayacağı 2033 yılına kadar devam etmesini sağlayacak.


İspanya, Türkiye karşısında 509 dakikadır gol yememe serisini savunacak. İlk kez bir eleme grubunu da gol yemeden bitirme hedefiyle sahada olacaklar.



YENİ FORMALARINI GİYECEKLER

İspanya, yeni formasını ilk kez giyecek: Dünya Kupası ve Euro 2028 elemeleri için seçilen mavi kollu kırmızı forma.

İkinci forma, kırmızı şort ve çoraplarla birlikte beyaz renkli olacak ve 27 Mart'ta Arjantin ile oynanacak Finalissima maçında tanıtılacak.



