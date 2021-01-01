İspanya'ya giden Barea, NBA kapısını henüz kapatmadı!

Serbest oyuncu J.J. Barea'nın, İspanya'nın Liga ACB ekibi Estudiantes ekibi ile oynamak için bir kontrat yapmak üzere olduğu bildirildi.



36 yaşındaki oyuncu böylece, İspanya'nın en üst liginde oynayarak yeteneklerini sergilemeye devam etme fırsatı bulacak.



Barea, NBA kariyerinde şampiyonluk yaşadığı 2011 Dallas Mavericks kadrosunda önemli bir rol oynamış, playofflarda maç başına 8.9 sayı ve 3.4 asist ortalamaları yakalamıştı.



Barea, NBA'de oynadığı 14 sezonun 11'ini Dallas'ta oynayarak, 8.9 sayı 3.9 asist istatistikleri tutturmuştu.



Barea'nın, İspanya'daki sözleşmesini, NBA'deki bir takımın kendisine bir fırsat vermesi durumunda tekrar ABD'ye dönme fırsatı sağlayacak şekilde ayarladığı açıklandı. ESPN'den Tim MacMahon'a göre, Barea bu sezon NBA'de oynamaya kararlı olduğu için Estudiantes ile olan sözleşmesinde bir NBA iptali maddesi bulunuyor.



