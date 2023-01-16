İspanya Süper Kupası Barcelona'nın!

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Barcelona, 3-1'lik skorla kazandı.



Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Gavi, 45. dakikada Robert Lewandowski ve 69. dakikada Pedri'den geldi. Real Madrid'in tek golü 90+3. dakikada Karim Benzema'dan geldi.



Barcelona, bu sonuçla birlikte İspanya Süper Kupası'nı 14. kez kazandı ve bu kupayı en çok kazanan takım olma ünvanını korudu. Rakibi Real Madrid ise 12 kupada kaldı.



Barça'nın genç teknik adamı Xavi, kariyerinin ilk kupasını kazandı.



Maçın en değerli oyuncusu ise Barcelonalı Gavi seçildi.





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