İspanya Milli Takımı'na sakatlık şoku: Rodri

İspanya Futbol Federasyonu, Manchester City forması giyen orta saha oyuncusu Rodri'nin sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Rodri, Premier Lig'de Brentford ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrası kadroya dahil edilemedi.

Milli takımda yaşanan bu sakatlık krizi, Rodri ile sınırlı değil. Daha önce de Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Sakatlık haberlerine rağmen İspanya, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Türkiye'nin de yer aldığı grupta oynadığı iki maçı da kazanan İspanya, zirvede yer alıyor. İspanyollar, 11 Ekim'de Gürcistan'ı, 14 Ekim'de ise Bulgaristan'ı konuk edecek.

İspanya'nın bu önemli mücadelelere eksik kadroyla çıkacak olması, teknik heyeti düşündürüyor.