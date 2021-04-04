İspanya Kral Kupası Real Sociedad'ın oldu

Kral Kupası finalinde Real Sociedad, ezeli rakibi Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup ederek 19-20 sezonunun kupa şampiyonu oldu.

Abone Ol
İspanya Kral Kupası Real Sociedad'ın oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2021 00:32
İspanya Kral Kupası finalinde Athletic Bilbao ile Real Sociedad karşı karşıya geldi.

Sevilla Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Sociedad 1-0 kazanarak Kral Kupası'nın sahibi oldu.

İlk yarısı golsüz biten finalde Real Sociedad, kazanılan penaltı vuruşunu 63'te gole çeviren Mikel Oyarzabal'ın golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda Athletic Bilbao oyuncu değişiklikleriyle oyuna ortak olmaya çalıştı ancak maçta başka gol olmayınca Real Sociedad kupanın sahibi oldu.

Daha önce 86-87 sezonunda Kral Kupası'nı müzesine götüren Real Sociedad böylelikle tarihinde 2. kez mutlu sona ulaşmış oldu.

İspanya Kral Kupası'nda 2020-2021 sezonu finali 17 Nisan tarihinde Athletic Bilbao ile Barcelona arasında oynanacak.



SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.