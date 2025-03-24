UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında İspanya, sahasında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Mestalla'daki maçın normal süresi 2-2, uzatma dakikaları 3-3 sona erdi. İspanya, penaltılarda Hollanda'ya 5-4'lük üstünlük sağladı ve yarı finale yükseldi.İspanya, Mikel Oyarzabal'ın 8. dakikada penaltıdan attığı golle Hollanda karşısında öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Hollanda, Memphis Depay'ın 54. dakikada penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi. İspanya, Oyarzabal'ın 67. dakikada attığı golle bu kez 2-1 öne geçti. Hollanda Ian Maatsen'in 79. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.Maçın 90 dakikasında başka gol olmadı ve 90 dakikalık bölüm 2-2 sona erdi. İlk maçtaki 2-2'lik beraberlikle birlikte mücadele uzatmaya gitti.İspanya, 103. dakikada Lamine Yamal'ın attığı golle skoru 3-2'ye getirdi. Hollanda, 109. dakikada Xavi Simons'un penaltı golüyle yeniden beraberliği yakaladı ve durum 3-3'e geldi. Maçın 120 dakikalık bölümü de 3-3 sona erdi.İspanya, penaltılarda Hollanda'ya 5-4 üstünlük sağladı ve yarı finale yükseldi. İspanya, yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.İspanya'da Alvaro Morata, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.İspanya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki bu galibiyetiyle A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son rakibi oldu. A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya ile ile birlikte Gürcistan ve Bulgaristan ile karşılaşacak.