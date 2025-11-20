İspanya'da skandal: 320 bin Euro'luk hırsızlık

UNUTULAN EŞYA ZANNEDİLDİ

EŞYALAR BULUNDU: GÖZALTI VAR

İspanya Milli Takımı ile oynanan ve 2-2'lik skorla biten karşılaşma için Sevilla'da bulunan A Milli Takım kafilesi, saha içindeki mücadelesinin yanı sıra saha dışında da beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldı.La Cartuja Stadyumu'nun koridorlarında yaşanan olayda, milli oyuncuların kullanımı için ayrılan soyunma odasından değerli eşyaların kaybolduğu bildirildi.İspanya basınındaki haberde, polis tutanaklarına yansıyan bilgilere göre, ortadan kaybolan eşyalar arasında piyasa değeri yaklaşık 200 bin euro olan lüks bir saat ve her biri 60 bin euro değerinde iki adet yüzük bulunuyordu. Toplamda 320 bin Euro'yu bulan bu maddi kayıp, yetkilileri hemen harekete geçirdi.Yerel kaynaklardan sızan bilgilere göre, durum polise ilk etapta bir "unutkanlık" vakası olarak aksettirildi.Emniyet birimlerine, Türk Milli Takımı'nın soyunma odasında bazı eşyaların unutulduğuna dair bir ihbar geldi.Stadyum prosedürlerinde bu tür durumlar rutin sayılsa da, işin rengi kısa sürede değişti. Söz konusu eşyaların yerinde olmadığı anlaşılınca, basit bir kayıp vakası yerini resmi hırsızlık şikayetine ve adli bir soruşturmaya bıraktı.İspanyol emniyetinin yürüttüğü titiz operasyon sonucunda sevindirici haber geç de olsa geldi.Soruşturmaya yakın kaynaklar, çalınan saatin ve iki yüzüğün bulunduğunu, eşyaların geri alındığını doğruladı. Ancak olayın faillerine yönelik süreç henüz kapanmış değil.Güvenlik güçleri, hırsızlığın gerçekleştiği sırada stadyumda görevli olan personeli ve o alana yetkisiz girmiş olabilecek şahısları mercek altına aldı.Operasyon kapsamında şu ana kadar en az bir kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, olaya karışan başka isimlerin olup olmadığı da araştırılıyor.