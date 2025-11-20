20 Kasım
İspanya'da skandal: 320 bin Euro'luk hırsızlık

A Milli Takımımızın İspanya maçı sırasında La Cartuja Stadyumu'nda hareketli saatler yaşandı. Soyunma odasında 320 bin euro değerinde lüks saat ve yüzüklerin çalınması üzerine İspanyol polisi devreye girdi.

calendar 20 Kasım 2025 10:08 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 10:11
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: AA
İspanya'da skandal: 320 bin Euro'luk hırsızlık
İspanya Milli Takımı ile oynanan ve 2-2'lik skorla biten karşılaşma için Sevilla'da bulunan A Milli Takım kafilesi, saha içindeki mücadelesinin yanı sıra saha dışında da beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldı.

La Cartuja Stadyumu'nun koridorlarında yaşanan olayda, milli oyuncuların kullanımı için ayrılan soyunma odasından değerli eşyaların kaybolduğu bildirildi.

İspanya basınındaki haberde, polis tutanaklarına yansıyan bilgilere göre, ortadan kaybolan eşyalar arasında piyasa değeri yaklaşık 200 bin euro olan lüks bir saat ve her biri 60 bin euro değerinde iki adet yüzük bulunuyordu. Toplamda 320 bin Euro'yu bulan bu maddi kayıp, yetkilileri hemen harekete geçirdi.


UNUTULAN EŞYA ZANNEDİLDİ

Yerel kaynaklardan sızan bilgilere göre, durum polise ilk etapta bir "unutkanlık" vakası olarak aksettirildi.

Emniyet birimlerine, Türk Milli Takımı'nın soyunma odasında bazı eşyaların unutulduğuna dair bir ihbar geldi.

Stadyum prosedürlerinde bu tür durumlar rutin sayılsa da, işin rengi kısa sürede değişti. Söz konusu eşyaların yerinde olmadığı anlaşılınca, basit bir kayıp vakası yerini resmi hırsızlık şikayetine ve adli bir soruşturmaya bıraktı.

EŞYALAR BULUNDU: GÖZALTI VAR

İspanyol emniyetinin yürüttüğü titiz operasyon sonucunda sevindirici haber geç de olsa geldi.

Soruşturmaya yakın kaynaklar, çalınan saatin ve iki yüzüğün bulunduğunu, eşyaların geri alındığını doğruladı. Ancak olayın faillerine yönelik süreç henüz kapanmış değil.

Güvenlik güçleri, hırsızlığın gerçekleştiği sırada stadyumda görevli olan personeli ve o alana yetkisiz girmiş olabilecek şahısları mercek altına aldı.

Operasyon kapsamında şu ana kadar en az bir kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, olaya karışan başka isimlerin olup olmadığı da araştırılıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
