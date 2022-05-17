İspanya'da manşetler: Mbappe ve Real Madrid

Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sonuna gelen Kylian Mbappe, İspanya'da manşetlere taşındı.
İspanya'nın ünlü gazetesi Marca, Fransız yıldızın, Real Madrid'e, 'Evet' dediğini manşetinden duyurdu.
"BU İŞ BİTTİ"
Fransa Ligue 1'de en iyilerin ödüllendirildiği pazar gecesinin ardından L'Equipe'e konuşan Mbappe, "Bitti, neredeyse bu iş bitti. Kararımı verdim. Evet. İmzayı atmak üzereyim. Tüm taraflara, kulüplere saygı duyuyorum. Acelem var aslında ama bu iş sadece bana bağlı değil. Her şey bitti diyebilirim. Sadece birkaç ufak detay kaldı. Ancak, bitti. Kararımı yakın zaman içerisinde öğreneceksiniz. Umarım gelecek hafta taraftarlarla birlikte büyük bir parti yaparız." ifadelerini kullanmıştı.
"YENİ PROJEYLE DAHA MUTLU OLURUM"
23 yaşındaki yıldız, açıklamalarını, "Belki Paris'te mutlu da olurdum ama başka bir yerde, yeni bir projeyle birlikte çok daha mutlu olurum." sözleriyle tamamlamıştı.
5 YILLIK SÖZLEŞME
İspanyol basını ayrıca, Mbappe'nin Real Madrid'e 5 yıllık imza atacağını, genç yıldızın sezon başına 25 milyon euro alacağını paylaştı.
Mbappe'nin çeşitli bonuslara da sahip olduğu vurgulanırken, 100 milyon euro da imza parası olacağı ifade edildi.
İspanya'nın ünlü gazetesi Marca, Fransız yıldızın, Real Madrid'e, 'Evet' dediğini manşetinden duyurdu.
"BU İŞ BİTTİ"
Fransa Ligue 1'de en iyilerin ödüllendirildiği pazar gecesinin ardından L'Equipe'e konuşan Mbappe, "Bitti, neredeyse bu iş bitti. Kararımı verdim. Evet. İmzayı atmak üzereyim. Tüm taraflara, kulüplere saygı duyuyorum. Acelem var aslında ama bu iş sadece bana bağlı değil. Her şey bitti diyebilirim. Sadece birkaç ufak detay kaldı. Ancak, bitti. Kararımı yakın zaman içerisinde öğreneceksiniz. Umarım gelecek hafta taraftarlarla birlikte büyük bir parti yaparız." ifadelerini kullanmıştı.
"YENİ PROJEYLE DAHA MUTLU OLURUM"
23 yaşındaki yıldız, açıklamalarını, "Belki Paris'te mutlu da olurdum ama başka bir yerde, yeni bir projeyle birlikte çok daha mutlu olurum." sözleriyle tamamlamıştı.
5 YILLIK SÖZLEŞME
İspanyol basını ayrıca, Mbappe'nin Real Madrid'e 5 yıllık imza atacağını, genç yıldızın sezon başına 25 milyon euro alacağını paylaştı.
Mbappe'nin çeşitli bonuslara da sahip olduğu vurgulanırken, 100 milyon euro da imza parası olacağı ifade edildi.
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