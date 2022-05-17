İspanya'da manşetler: Mbappe ve Real Madrid

"BU İŞ BİTTİ"

"YENİ PROJEYLE DAHA MUTLU OLURUM"

5 YILLIK SÖZLEŞME

Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sonuna gelen Kylian Mbappe, İspanya'da manşetlere taşındı.İspanya'nın ünlü gazetesi Marca, Fransız yıldızın, Real Madrid'e, 'Evet' dediğini manşetinden duyurdu.Fransa Ligue 1'de en iyilerin ödüllendirildiği pazar gecesinin ardından L'Equipe'e konuşan Mbappe,ifadelerini kullanmıştı.23 yaşındaki yıldız, açıklamalarını,sözleriyle tamamlamıştı.İspanyol basını ayrıca, Mbappe'nin Real Madrid'e 5 yıllık imza atacağını, genç yıldızın sezon başına 25 milyon euro alacağını paylaştı.Mbappe'nin çeşitli bonuslara da sahip olduğu vurgulanırken, 100 milyon euro da imza parası olacağı ifade edildi.