İspanya'da 'Kerem Potter' manşeti!

Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş maçındaki performansıyla Barcelona maçı öncesi İspanyol medyasında kendisine yer buldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İspanya'da 'Kerem Potter' manşeti!
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15 Mart 2022 01:55
Beşiktaş'a attığı iki golle Galatasaray'a galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu İspanyol basınında kendisine yer bulundu.

Ünlü İspanyol gazetesi Marca, derbide attığı iki golle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu'nu "Kerem Potter Aktürkoğlu, Barcelona'yı şimdiden tehdit etti" başlığıyla sayfalarına taşıdı. Barcelona karşısında Galatasaray'ın bir kez daha en büyük kozu olacağı yazılan haberde Katalan ekibinin genç oyuncuya özel önlem alması gerektiği kaydedildi.

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın Barcelona deplasmanına çıktığı maçta etkili bir performans ortaya koymuştu.



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