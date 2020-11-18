İspanya, Almanya'yı tarihi skorla yendi: 6-0

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi.



Estadio Olimpico de Sevilla'da oynanan maçı 6-0 kazanan İspanya tarihe geçen bir skor alarak 3 puanı alan taraf oldu.



Maçın 17. dakikasında Morata, takımını öne geçiren isim olurken 33. dakikada bu kes sahneye çıkan isim ilk golün asistini yapan Ferran Torres oldu ve farkı ikiye çıktı. 38. dakikada Koke'nin asistinde Rodri'nin golü İspanya'yı 3-0 öne geçirirken ilk yarının skoru da belli oldu. Almanya, 1954'ten bu yana ilk defa bir maçın ilk yarısını 3-0 geride tamamladı.



İkinci yarıda Almanya'nın bir nebze de olsa toparlanacağını düşünenler ise yanıldı. 55. dakikada maçın yıldızı Ferran Torres maçı 4-0'a getirdi. 72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ferran Torres farkı 5'e çıkardı. 88. dakikada Gaya'nın indirdiği topu Oyarzabal ağlara gönderdi ve maç 6-0 tamamlandı.



Bu sonucun ardından İspanya 11 puana yükselerek lider oldu. Almanya ise 9 puanda kaldı ve 2. sıraya indi.



