İsmet Taşdemir: ''Rakibin iki puan çalması bizi çok üzdü''

Trendyol 1. Lig'in 15'inci haftasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 1-1 berabere kalan Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, son dakika gollerinin üstesinden gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.



Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşdemir, geçen yıldan bu yana son saniye gollerinin çok olmaya başladığını ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü dile getirdi.



Takım olarak yaklaşık 1,5 yıl bulundukları ligde her şeyin üstesinden geldiğini ama son saniye gollerinin üstesinden gelemediklerini belirten Taşdemir, şunları kaydetti:



"Son dakika gollerinin nasıl üstesinden geleceğimizi bilemiyorum. Tek bildiğim bir şey var. Çok iyi niyetli bir takımız. Rakip ceza sahamıza girmeden bir puan alıp gitmesi, bizden iki puan çalması bizi çok üzdü. Ama yapacak bir şey yok. Futbol bu. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Mücadele gösteren, kazanmak isteyen oyuncularımı kutluyorum. Ama maalesef çok üzgünüm, olmadı. Olanla yetinip yolumuza devam edeceğiz."









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