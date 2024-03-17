İsmet Taşdemir: ''Beceriksizliğimiz kazanmamızı engelledi''

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Boluspor'la 1-1 berabere kalan Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, iyi oynayan bir takıma karşı mücadele ettiklerini söyledi.



Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşdemir, ligde bulundukları konum itibarıyla iki takım için de önem arz eden bir maç olduğunu ifade etti.



Oyunun fena olmadığını, seyircinin olmayışının maçı biraz yavan bir hale getirdiğini dile getiren Taşdemir, "Genelde seyircisiz tüm maçlar böyledir. Biz maçın başından sonuna kadar üçüncü bölgedeki son paslar ve son vuruşların haricinde bence çok doğru şeyler yaptık. Oyun genelinde de üstündük. Belki de sezon itibarıyla topun en çok bizde kaldığı maç da olabilir. Son paslardaki, vuruşlardaki beceriksizliğimiz maalesef bugün kazanmamızı engelledi." dedi.



Güçlü ve iyi bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Taşdemir, "Özellikle ikinci yarı hem yeni bir kadro yapılanmasıyla hem de yeni bir oyun formatıyla çok iyi oynayan bir takıma karşı da bir puan aldık. Çok kazanmayı istedi oyuncularım. Kazanamadılar yapacak bir şey yok. Bir puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Bizim için çok önemli yedi maç kaldı. Her hafta inşallah üstüne katarak devam ederiz. Dört haftalık bir galip gelememe süremiz oldu. Geçen sene bir dönem bunu yaşamıştık. İnşallah en kısa sürede üç puanı alıp tekrardan galibiyetler serisine başlayabiliriz." ifadelerini kullandı.





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