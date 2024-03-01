İsmail Yüksek, Süper Lig'in zirvesinde!

'nin yıldızıbu sezonki performansıyla Avrupa devlerinin radarına girerken, istatistikleri de altüst ediyor....25 yaşındaki futbolcu, sezonun geri kalanında üçüncü bölgeye en isabetli pas yüzdesine sahip orta saha oyuncusu oldu.%86'lık oranla zirvede yer alan İsmail Yüksek'i, Alanyaspor'un 34 yaşındaki Hollandalı oyuncusu, %85'le takip ediyor.Üçüncü basamakta ise Hatayspor'dan%84'le bulunuyor.Galatasaray'ın Uruguaylısuise bu üç ismin gerisinde kaldı. Torreira'nın üçüncü bölgeye pas isabet oranı %83...Beşinci sırada %80'deve Beşiktaşlıvar.Bu isimleri ise sezon başında Galatasaray'dan Pendikspor'a giden%79'la takip ediyor.25 yaşındaki İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 38 resmi maçta 1 gol attı ve 5 asiste imza attı.