İsmail Yüksek: ''Şampiyonluğu istiyoruz''

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, İstanbulspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Yüksek: ''Şampiyonluğu istiyoruz''
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07 Ocak 2024 18:31
Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, 5-1 kazanılan İstanbulspor karşılaşmasının ardından konuştu.

İsmail Yüksek, "Bu sene bol gollü sezon oluyor bizim için. Yeni yıla böyle bir galibiyetle başlamak mutluluk verici. Takımın coşkusu, iştahı mutlu etti. Taraftarımız da bizi deplasmanda kendi evimizde hissettirdi. Hafta içi erteleme maçı var, Konyaspor'a karşı. Liderliğimiz devam ediyor. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Yolumuza bakıyoruz. Lideriz ve lider devam etmek istiyoruz. Bu sene farklı bir sene bizim için. Çok iştahlıyız. Bu sene şampiyonluğu istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ne olur bilmiyoruz. Hakkımızda hayırlısı... Tüm takımı tebrik ediyorum.'' dedi.

İsmail Yüksek ayrıca, ''Fenerbahçe taraftarı her zaman böyle, iyi ve kötü gitse de... İyi kötü fark etmiyor. Bazen saha içinde istenilen sonucu alamıyoruz ama destek hep devam ediyor. Kağıt üstünde deplasmandaydık ama evimizde hissettik. Desteklerini esirgemediler. Umarım bugün onları mutlu etmişizdir." ifadelerini kullandı.

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