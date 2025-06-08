07 Haziran
Bosna Hersek-San Marino
1-0
07 Haziran
Andora-İngiltere
0-1
07 Haziran
Malta-Litvanya
0-0
07 Haziran
Arnavutluk-Sırbistan
0-0
07 Haziran
Avusturya-Romanya
2-1
07 Haziran
Finlandiya-Hollanda
0-2

İsmail Yüksek: "Hedefim Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak"

A Milli Takımımızın, ABD karşısında elde ettiği 2-1'lik galibiyetin ardından Milli oyuncu İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

calendar 08 Haziran 2025 11:07 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2025 11:13
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
İsmail Yüksek: 'Hedefim Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Futbol Takımı, ABD ile Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Milli futbolcu İsmail Yüksek, mücadelenin ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Türk taraftarların desteğinden bahseden İsmail Yüksek, "Ben bugün Türk halkımızın burada bu kadar olmasını beklemiyordum. Görünce de çok şaşırdım. Bu havada, bu yağmurda inanılmaz bir destek vardı. Dünyanın bir ucundayız. Çok şaşırdım ve mutlu oldum. Son dakikaya kadar bize inanılmaz bir destek sağladılar. Bir ara 'Türkiye, Türkiye' diye bağırışları bize daha da motive kattı. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZİN BU JENERASYONDAN GURULANMASI LAZIM'

Milli takımda çok iyi jenerasyon olduğuna değinen milli futbolcu, "Takımda abi-kardeş ortamı var. Herkes birbirine sevgi ve saygı gösteriyor. Bu kampta olmayan diğer abilerimiz de var. Kaptanımız, Mert abi, Uğurcan, Ferdi, Enes, Ozan… Onların eksikliklerini sahada oynayanlar kapatmaya çalıştı. İyi bir jenerasyon geliyor. Gerçekten ülkemizin bu jenerasyondan gururlanması lazım. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalden daha iyi bir sonuç alabilirdik ama bence bir umut var. Çok iyi bir jenerasyon geliyor" şeklinde konuştu.


'TEK HEDEFİM FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK'

Fenerbahçe formasıyla geride bıraktığı sezonu değerlendiren ve tek hedefinin sarı-lacivertli ekipte şampiyonluk yaşamak olduğunu belirten İsmail Yüksek, "Bizler profesyonel futbolcuyuz. Bizim için sezon bitti. İstemediğimiz şekilde sonuçlanan bir sezon oldu. Benim adıma da sakatlıklarla dolu bir sezon oldu. Ama artık geleceğe bakmamız gerekiyor. Tek hedefim Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak. Hedefim başka ne olabilir ki? Fenerbahçe taraftarı benim için her zaman önemli. Ben zaten Fenerbahçeliyim. En büyük hayalim de Fenerbahçe'de başarılar yakalamak. Şu an milli takımı düşünüyorum. Milli takım bittikten sonra tekrar Fenerbahçe'yi düşünmeye başlayacağım" sözlerini sarf etti.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.