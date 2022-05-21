İsmail Kartal, veda maçına çıkıyor

Fenerbahçe ligi bugün deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçıyla kapatıyor.



Kulüpteki geleceği belirsiz olan İsmail Kartal'ın yönetiminde sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, 3 puanı alarak hem ligi ikinci sırada bitirmeyi hem de yenilmezlik serisini 14 maça çıkarmayı hedefliyor. 70 puanla 2. sıra da bulunan Fenerbahçe, Konyaspor'un 3 puan önünde yer alıyor.



İki takımın ikili averajlarında eşitlik söz konusuyken, genel averajda Fenerbahçe'nin 9 gol üstünlüğü var.





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