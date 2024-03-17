Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor ile deplasmanda oynayacakları zorlu maç öncesi öğrencileriyle son toplantısını yaparken kafasındaki ilk 11 de belirlediği öğrenildi.
MERT HAKAN PLANLARI BOZDU
Saint Gilloise ile perşembe günü oynanan mücadelede sakatlanan Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığının tecrübeli çalıştırıcının planlarını az da olsa bozduğu öğrenildi. Son dönemin en etkili ismi olan milli futbolcuyu ilk 11'de oynatmayı planlayan Kartal, bu gelişmenin ardından 10 numara pozisyonunda Sebastian Szymanski'ye görev verecek.
İSMAİL KARTAL'IN KOZU
İsmail Kartal'ın zorlu maçta güvencesi ise kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci'nin yanında 18 golle gol krallığında zirvede yer alan Edin Dzeko ve ilerlemiş yaşına rağmen Szymanski ile beraber Süper Lig'de en çok maçta forma giyen (29) isim olan Dusan Tadic olacak. Bu üç ismin skor gücü olarak öne çıkacağını düşünen tecrübeli çalıştırıcı defansta ise Alexander Djiku - Jayden Oosterwolde ikilisinden vazgeçmeyeceği öğrenildi.
"YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK"
Öte yandan öğrencileriyle son maç toplantısını cumartesi günü gerçekleştiren İsmail Kartal son uyarılarını da yaptı. Sarı-lacivertli takımın teknik patronunun, "Çok yoğun bir tempodan geçiyoruz. Ama hem Süper Lig'de zirve yarışımız sürüyor, hem de Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz. Perşembe günü plana sadık kaldık ve çeyrek finale yükseldik. Bunun moraliyle Trabzonspor gibi zor bir deplasmanda maça çıkacağız. Kendi futbolumuzu ortaya koyduğumuz sürece yenemeyeceğimiz takım yok. Bu yüzden tempolu ve baskılı oyuna devam edip sahadan üç puanla ayrılalım" dediği öğrenildi.
MERT HAKAN PLANLARI BOZDU
Saint Gilloise ile perşembe günü oynanan mücadelede sakatlanan Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığının tecrübeli çalıştırıcının planlarını az da olsa bozduğu öğrenildi. Son dönemin en etkili ismi olan milli futbolcuyu ilk 11'de oynatmayı planlayan Kartal, bu gelişmenin ardından 10 numara pozisyonunda Sebastian Szymanski'ye görev verecek.
İSMAİL KARTAL'IN KOZU
İsmail Kartal'ın zorlu maçta güvencesi ise kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci'nin yanında 18 golle gol krallığında zirvede yer alan Edin Dzeko ve ilerlemiş yaşına rağmen Szymanski ile beraber Süper Lig'de en çok maçta forma giyen (29) isim olan Dusan Tadic olacak. Bu üç ismin skor gücü olarak öne çıkacağını düşünen tecrübeli çalıştırıcı defansta ise Alexander Djiku - Jayden Oosterwolde ikilisinden vazgeçmeyeceği öğrenildi.
"YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK"
Öte yandan öğrencileriyle son maç toplantısını cumartesi günü gerçekleştiren İsmail Kartal son uyarılarını da yaptı. Sarı-lacivertli takımın teknik patronunun, "Çok yoğun bir tempodan geçiyoruz. Ama hem Süper Lig'de zirve yarışımız sürüyor, hem de Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz. Perşembe günü plana sadık kaldık ve çeyrek finale yükseldik. Bunun moraliyle Trabzonspor gibi zor bir deplasmanda maça çıkacağız. Kendi futbolumuzu ortaya koyduğumuz sürece yenemeyeceğimiz takım yok. Bu yüzden tempolu ve baskılı oyuna devam edip sahadan üç puanla ayrılalım" dediği öğrenildi.