İsmail Kartal, tarih yazıyor

Fenerbahçe'de futboluyla alkış alan İsmail Kartal, 2.23 ile Fenerbahçe'nin geçici isimler hariç en iyi puan ortalamasına sahip yerli hocası oldu. Aykut Kocaman, Erol Bulut, Mustafa Denizli'yi geride bıraktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal, tarih yazıyor
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24 Eylül 2023 09:47
Sezona müthiş bir giriş yapan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, puan ortalamasıyla parmak ısırtıyor.

Üçüncü kez geldiği sarı-lacivertlilerde oynattığı futbolla taraftarın alkışını alan ve getirdiği dinamik enerjiyle dikkat çeken 62 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon ligde 4 maçını kazanırken Konferans Ligi'nde de 7 karşılaşmasından zaferle ayrıldı.

Son olarak Avrupa kupasında Nordsjaelland'ı 3-1 geçerek net bir galibiyet elde eden İsmail Kartal, kariyerinin zirvesini yaşarken geçici hocalar hariç Fenerbahçe tarihinin en iyi puan ortalaması ulaşan yerli teknik adamı oldu.

EN YAKIN TEKNİK ADAM 2.01 İLE AYKUT KOCAMAN

Sarı-lacivertli takımın başında üç dönemde 78 maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, bu süreçte 53 galibiyet-15 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı ve 2.23 puan ortalaması tutturdu.

İki kez görev yapan Aykut Kocaman 2.01 yaptı. 1 sezon görevde bulunan Erol Bulut 2.00, Mustafa Denizli 1.95, Turhan Sofuoğlu 1.89 ve Ersun Yanal 1.83 puan ortalamasıyla yakalayarak Kartal'ın gerisinde kaldı.



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