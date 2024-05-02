İsmail Kartal: "Tadic'i örnek alın"

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, genç oyunculardan sakatlık dahi yaşamayan 35 yaşındaki Dusan Tadic'i örnek almalarını istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal: 'Tadic'i örnek alın'
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02 Mayıs 2024 09:52
Bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı maçların birçoğunda sahada olan Dusan Tadic, bir tek Ziraat Türkiye Kupası 5. turundaki Adanaspor mücadelesinde forma giymedi.

Sırp yıldız, kalan 52 karşılaşmada tam tamına 4 bin 110 dakika süre alıp, 15 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.

Teknik direktör İsmail Kartal, genç oyunculardan sakatlık dahi yaşamayan 35 yaşındaki oyuncuyu örnek almalarını istedi.  

 
 

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