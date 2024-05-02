İsmail Kartal: 'Tadic'i örnek alın'

Bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı maçların birçoğunda sahada olan Dusan Tadic, bir tek Ziraat Türkiye Kupası 5. turundaki Adanaspor mücadelesinde forma giymedi.
Sırp yıldız, kalan 52 karşılaşmada tam tamına 4 bin 110 dakika süre alıp, 15 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.
Teknik direktör İsmail Kartal, genç oyunculardan sakatlık dahi yaşamayan 35 yaşındaki oyuncuyu örnek almalarını istedi.
Sırp yıldız, kalan 52 karşılaşmada tam tamına 4 bin 110 dakika süre alıp, 15 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.
Teknik direktör İsmail Kartal, genç oyunculardan sakatlık dahi yaşamayan 35 yaşındaki oyuncuyu örnek almalarını istedi.