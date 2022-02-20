İsmail Kartal: 'Rotasyon var, mecburuz!'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Atakaş Hatayspor maçı öncesinde rostasyonla ilgili konuştu.



Maçla ilgili konuşan İsmail Kartal "Giresun'da Fenerbahçe'ye yakışır bir karakter gösterdik, kazandık ve moral bulduk. Slavia Prag maçında iyi mücadele ettik, biz fırsatları değerlendiremedik. Bu maça iyi hazırlandık. Kazanıp, Slavia maçına moralli gitmek istiyoruz." dedi.



İsmail Kartal ayrıca "Rotasyon var, buna mecburuz. Sahaya çıkacak oyuncularıma güveniyorum. İki genç oyuncumuz ilk defa 11'de başlayacak. İkisinden de en ufak şüphem yok. Onlara güveniyorum." açıklamasını yaptı.





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