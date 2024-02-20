İsmail Kartal: "Onları evlerinde yeneceğiz"

İsmail Kartal, Okan Buruk'un Ankaragücü maçı sonrasındaki açıklamalarına cevap verdi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal: 'Onları evlerinde yeneceğiz'
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20 Şubat 2024 11:16
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Okan Buruk'un açıklamalarına cevap verdi.

"GALATASARAY'I EVİNDE YENECEĞİZ"

Ankaragücü deplasmanında kazanıp liderliği geri alan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, "Fenerbahçe maçına şampiyon çıkmak istiyoruz" açıklamasına İsmail Kartal'dan cevap geldi; "Bu sene biz şampiyon olacağız!" Ligde nefes nefese bir zirve mücadelesi yaşandığını vurgulayan Kartal, "Hem Galatasaray'ın hem bizim zorlu maçlarımız var. Kalan maçlarda oyun disiplinini ve motivasyonumuzu koruyacağız. Galatasaray'ı da kendi sahasında yeneceğiz. Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti bu sezon son bulacak" ifadesinde bulundu.

Elindeki kadroya güvendiğini vurgulayan İsmail Kartal, "Yetenekli ve karakterli oyunculara sahibiz. Bütün maçları kazanacak gücümüz var. Önümüze çıkan bütün engelleri aşarak, hak ederek zafere ulaşacağız" dedi. Birçok rekoru tarihe gömen Kartal, rakamlara bakmadığını altını çizerken, "Bizim hedefimiz belli. İstatistiklere değil şampiyonluğa odaklanmış durumdayız"  açıklaması yaptı. Tecrübeli hoca, "Buraya kadar savaşarak geldik, bu şekilde devam edip sezon sonunda zaferin tadını çıkaracağız. Bu sene bizim" iddiasında bulundu.

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