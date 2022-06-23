İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye transferi

Takımdan ayrılan tecrübeli teknik adam İsmail Kartal'ın, Fenerbahçe ile anlaştığı öne sürülen Abdülkerim Bardakçı'nın gelişiminde önemli rol oynadığı ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye transferi
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23 Haziran 2022 11:17
Fenerbahçe, ilk yurt içi transferini Abdülkerim Bardakçı ile gerçekleştirmek üzere. Geçen sezon Konyaspor'daki performansıyla A Milli Takım havuzuna dahil olan 27 yaşındaki stoper, Beşiktaş ve Galatasaray'dan da teklif aldı. Sarı-lacivertliler, Abdülkerim için Konyaspor'a 3.3 milyon euro ödeyecek.



Konyaspor'un altyapısından yetişen futbolcunun kariyerinde sarı-lacivertli takımı yarım sezonda Şampiyonlar Ligi hedefine taşıyan İsmail Kartal önemli yer tutuyor. Abdülkerim, 2020 yılına kadar Konyaspor tarafından Selçukluspor, Adana Demir, Samsun, Giresun, Denizli ve Altay olmak üzere 6 farklı kulübe kiralandı.

KİM MİN-JAE SATILMAZSA DA PLANLAMADA YERİ VAR

İsmail Kartal'ın yeşil-beyazlılara gelmesi, Bardakçı'nın da kaderini değiştirdi. Takımda tutuldu ve düzenli olarak oynamaya başladı. Büyük bir çıkış yakalayan oyuncu, Kartal'ın raporuyla da Fenerbahçe'ye transfer edildi. Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin ayrılık ihtimaline karşılık bu transferi gerçekleştirdi. Ancak Güney Koreli futbolcu takımda kalsa da Abdülkerim, Jesus'un planlarında yer alacak. Oyuncunun hem sol bekte kullanılabilmesi, hem de üçlü savunmada başarılı bir performans vadetmesi, bu transferde önemli faktörlerdi.



 
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