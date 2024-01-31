İsmail Kartal'ın Çağlar Söyüncü planı!

Fenerbahçe yaz döneminde olduğu gibi ara transferde de doğru hamleler yapınca teknik direktör İsmail Kartal'ın eli güçlendi.
Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Serdar Aziz'in sakatlığında Samet Akaydin - Jayden Oosterwolde ikilisi aksarken, özellikle Samet'in Avrupa listesine yazılmamasıyla çok sorun yaşanmıştı. Fakat Leorando Bonucci ve Çağlar Söyüncü'nün gelişiyle her şey bir anda tersine döndü.
İSMAİL KARTAL'IN ELİ GÜÇLENDİ
En az alternatifi olan bölgede şu anda Djiku, Becao, Serdar Aziz, Bonucci, Oosterwolde ve Çağlar var. Böylece teknik direktör İsmail Kartal hem birçok varyasyonu deneyebilecek, hem de takıma göre stoper ikilisini belirleyebilecek. Becao, Serdar ve Bonucci hem sert hem de tecrübeli isimler. Çağlar ise bu tandemde çok kritik bir rol üstlenecek.
Tecrübeli çalıştırıcı zaman zaman Serdar-Çağlar ikilisi ile stoperde tamemen yerliye dönebilecek, böylece Oosterwolde'yi sol beke çekerek zaman zaman Ferdi Kadıoğlu'nu dinlendirebilecek.
YÖNETİME TEŞEKKÜR ETTİ
Trendyol Süper Lig'de ikinci yarıda, ilk devreye göre daha zorlu maçlar oynanacağını düşünen Teknik Direktör İsmail Kartal'ın en çok sorun yaşanan bölgenin güçlenmesine çok sevindiği ve yönetime teşekkür ettiği öğrenilirken, yaşanacak olan forma rekabetinin de takıma olumlu yansıyacağını düşündüğü bildirildi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ PLANI
Öte yandan İsmail Kartal, maç eksiği olan Çağlar Söyüncü'ye hemen şans vermek yerine kademeli olarak kadroya dahil etmeyi planlıyor.
Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Serdar Aziz'in sakatlığında Samet Akaydin - Jayden Oosterwolde ikilisi aksarken, özellikle Samet'in Avrupa listesine yazılmamasıyla çok sorun yaşanmıştı. Fakat Leorando Bonucci ve Çağlar Söyüncü'nün gelişiyle her şey bir anda tersine döndü.
İSMAİL KARTAL'IN ELİ GÜÇLENDİ
En az alternatifi olan bölgede şu anda Djiku, Becao, Serdar Aziz, Bonucci, Oosterwolde ve Çağlar var. Böylece teknik direktör İsmail Kartal hem birçok varyasyonu deneyebilecek, hem de takıma göre stoper ikilisini belirleyebilecek. Becao, Serdar ve Bonucci hem sert hem de tecrübeli isimler. Çağlar ise bu tandemde çok kritik bir rol üstlenecek.
Tecrübeli çalıştırıcı zaman zaman Serdar-Çağlar ikilisi ile stoperde tamemen yerliye dönebilecek, böylece Oosterwolde'yi sol beke çekerek zaman zaman Ferdi Kadıoğlu'nu dinlendirebilecek.
YÖNETİME TEŞEKKÜR ETTİ
Trendyol Süper Lig'de ikinci yarıda, ilk devreye göre daha zorlu maçlar oynanacağını düşünen Teknik Direktör İsmail Kartal'ın en çok sorun yaşanan bölgenin güçlenmesine çok sevindiği ve yönetime teşekkür ettiği öğrenilirken, yaşanacak olan forma rekabetinin de takıma olumlu yansıyacağını düşündüğü bildirildi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ PLANI
Öte yandan İsmail Kartal, maç eksiği olan Çağlar Söyüncü'ye hemen şans vermek yerine kademeli olarak kadroya dahil etmeyi planlıyor.