İsmail Kartal'ın büyük hatası

Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenen Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'ın en büyük sorunu geleceği düşünmek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'ın büyük hatası
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21 Nisan 2024 14:28
Konferans Ligi'nde Yunanistan'ın Olympiakos takımına elenen, ligde de Galatasaray'ın ardından gelen Fenerbahçe'de en çok eleştirilen isim olan Teknik Direktör İsmail Kartal, yarını düşünürken bugünü unuttu.

Kartal'ın yönetimindeki sarı-lacivertliler bu nedenle rakibi karşısında başarılı olamadı.

LİGİ DÜŞÜNÜRKEN AVRUPA'YA HAVLU ATTI

İsmail Kartal'ın ilk düşüncesi, belki de temel hedefi, ligde alacağı sonuçlardı. Bunu düşünerek hareket eden sarı-lacivertlilerin teknik patronu, geleceği düşünürken, Avrupa'ya havlu attı.

Kartal'ın en büyük yaşadığı sıkıntılardan biri, bir sonraki maçı düşünmekti. Mesela Ferdi'yi ligi düşünerek, Yunanistan'da oynanan ilk maçta milli futbolcuya görev vermedi. Keza, Fred ve İsmail gibi iki önemli ismi de kulübede maça başlattı.

İkinci karşılaşmada da Fred tam toparlamışken oyundan aldı. Hatta bu duruma Brezilyalı futbolcu da çok şaşırdı. Yine Dzeko ve İrfan Can'ı da yorulduklarını düşünüp sakatlanmamaları için çıkardı.

Burada amaç, lig maçlarında sakat vermemekti. Böyle oyunca, bir sonraki lig maçı planı, Fenerbahçe'yi Avrupa'dan etti.

DİNLENME SÜRESİ UZAYACAK

Artık sadece ligde yarışacak olması, bazı Fenerbahçeliler için avantaj olarak görülürken, bundan sonra en iyi 11'in sahada olacağı, dinlenme süresinin daha uzun tutulacağı ifade edildi. 

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