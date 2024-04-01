İsmail Kartal ilk 11'ini şekillendiriyor

En son 17 Mart'ta Trabzonspor karşısına çıkan Fenerbahçe, çarşamba günü Adana Demir'i ağırlayacak. Teknik direktör İsmail Kartal, kritik maçın 11'ini büyük ölçüde şekillendirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal ilk 11'ini şekillendiriyor
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01 Nisan 2024 09:33
Önce milli maç haftası, ardından yerel seçimler nedeniyle liglere 15 gün ara verildi. Fenerbahçe, son olarak Trabzonspor deplasmanındaki olaylı mücadeleyi 3-2 kazanmayı başarmıştı. Gözler, çarşamba günü Adana Demir ile oynanacak maça çevrildi.

İsmail Kartal, bu zorlu karşılaşmada önemli isimlerden yoksun olacak. Bright Osayi-Samuel, sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak. Sakatlıklarını yeni atlatan Fred ve Ferdi, önceki gün bireysel çalışmalara başlamıştı. Becao ve Çağlar'ın da oynayacak duruma geldikleri öğrenildi. Cengiz'in sakatlığı ise devam ediyor.

MERT HAKAN ÖNDE

İsmail Kartal'ın savunmanın sağında Samuel'in yerine Mert Müldür'ü oynatacağı öğrenildi. Stoperde ise Djiku ve Çağlar ikilisi formaya yakın. Ferdi görev yapamazsa Oosterwolde göreve hazır.

Fred'in riske edilmemesi halinde ise Mert Hakan, Krunic'e göre bir adım önde. Hücum hattında İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Tadic'in, önlerinde ise Dzeko'nun oynaması bekleniyor. 

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