İsmail Kartal ilk 11'ini şekillendiriyor

Önce milli maç haftası, ardından yerel seçimler nedeniyle liglere 15 gün ara verildi. Fenerbahçe, son olarak Trabzonspor deplasmanındaki olaylı mücadeleyi 3-2 kazanmayı başarmıştı. Gözler, çarşamba günü Adana Demir ile oynanacak maça çevrildi.
İsmail Kartal, bu zorlu karşılaşmada önemli isimlerden yoksun olacak. Bright Osayi-Samuel, sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak. Sakatlıklarını yeni atlatan Fred ve Ferdi, önceki gün bireysel çalışmalara başlamıştı. Becao ve Çağlar'ın da oynayacak duruma geldikleri öğrenildi. Cengiz'in sakatlığı ise devam ediyor.
MERT HAKAN ÖNDE
İsmail Kartal'ın savunmanın sağında Samuel'in yerine Mert Müldür'ü oynatacağı öğrenildi. Stoperde ise Djiku ve Çağlar ikilisi formaya yakın. Ferdi görev yapamazsa Oosterwolde göreve hazır.
Fred'in riske edilmemesi halinde ise Mert Hakan, Krunic'e göre bir adım önde. Hücum hattında İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Tadic'in, önlerinde ise Dzeko'nun oynaması bekleniyor.
İsmail Kartal, bu zorlu karşılaşmada önemli isimlerden yoksun olacak. Bright Osayi-Samuel, sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak. Sakatlıklarını yeni atlatan Fred ve Ferdi, önceki gün bireysel çalışmalara başlamıştı. Becao ve Çağlar'ın da oynayacak duruma geldikleri öğrenildi. Cengiz'in sakatlığı ise devam ediyor.
MERT HAKAN ÖNDE
İsmail Kartal'ın savunmanın sağında Samuel'in yerine Mert Müldür'ü oynatacağı öğrenildi. Stoperde ise Djiku ve Çağlar ikilisi formaya yakın. Ferdi görev yapamazsa Oosterwolde göreve hazır.
Fred'in riske edilmemesi halinde ise Mert Hakan, Krunic'e göre bir adım önde. Hücum hattında İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Tadic'in, önlerinde ise Dzeko'nun oynaması bekleniyor.