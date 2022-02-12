İsmail Kartal: 'Fenerbahçe yeni hoca arayabilir'

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.



Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan İsmail Kartal, bir gazetecinin, Fenerbahçe yönetimi tarafından yeni teknik direktör arandığı yönünde kamuoyunda iddialar olduğunu sorması üzerine, şu yanıtı verdi:



"Ben moralimi bozmam. Bu ülkenin bir insanı, evladıyım. Ben Fenerbahçeliyim. Kulübümüz antrenör arayabilir, bakabilir hiç sorun değil benim için. Ben şu an bu takımın teknik direktörüyüm. Burada olduğum sürece elimden geleni yapacağım. Sezon sonu ne olur, ne biter bilemem. Allah bilir."





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