İsmail Kartal'dan şampiyonluk ve transfer açıklaması

Fenerbahçe 'deki ikinci dönemine Antalyaspor deplasmanında alınan beraberlikle başlayan teknik direktör İsmail Kartal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Şampiyonluk şanslarının olduğnu söyleyen İssmail Kartal, 17 puan geride olmalarına rağmen şampiyon olabileceklerini söyledi. Transfer için bu hafta oynanacak iki maçtan sonra karar vereceklerini söykleyen İsmail Kartal, Attila Szalai'yi devre arasında satmaya sıcak bakmadıklarını belirtti.



İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Fenerbahçe'ye geliş sürecimden bahsetmek istiyorum. Hayatımın çok önemli bir parçası, en büyük mutlulukları burada yaşadığım Fenerbahçeme tekrar 2. kez bu görevi layık gören sayın başkanımız Ali Koç ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Ben, başkanımızla çok samimi bir görüşme içerisinde göreve talip oldum. Başkanımız beni aradığında hiç tereddüt etmeden, ilk günkü gibi heyecanla görüşmeye gittim. "Sorumluluk alırım, söz konusu Fenerbahçe ise bu sorumlulukları omuzumda taşırım" dedim. Başkanımız bana, Fenerbahçe futbolu, aklı olarak yaşananları, giden teknik direktörle ilgili yaşananları, transferleri, takımın durumunu, her şeyi bana çok net ifade etti. Benim bu takımın bir parçası olmamı benden istedi. Ben de her zaman Fenerbahçe için, bu takımın parçası olabilmek için, bu takımı takip ettiğimi, oyuncuların kapasitesini bildiğimi, elimden gelenin en iyisini yapabileceğimi izah ettim.



Sorumluluk alırım. Söz konusu Fenerbahçe'yse geçmişte olduğu gibi, bugün de bu sorumlulukları omzumda taşırım dedim. Fenerbahçe çatısı altında bana güven ve destek olduğu sürece benim için gerisi teferruattır.



GÖREVİ KABUL ETTİM ÇÜNKÜ...



Hayatımın büyük bir bölümünü, bu camianın tribünlerden gelen bir evladı olarak, futbolculuk hayatımda da antrenörlük hayatımda da hiçbir şey düşünmeden bu camiaya gönül veren, kalpten, yürekten, inanarak, severek, isteyerek her şeyimi vermeye hazır bir insanım. Bunun için bu görevi kabul ettim.



TAKIMDA BİRAZ ENERJİ DÜŞÜK



Çok kısa bir zaman oldu. 7 gün, 8 gündür oyuncu kardeşlerimle, arkadaşlarımla Samandıra'da vakit geçiriyoruz, çalışıyoruz. Şu anda takımın mental olarak enerjisinin düşük olduğunu gördüm ve gözlemledim. Oyuncularımızın kalitesinin, becerilerinin yukarıda olduğunun ama mental olarak biraz aşağıda olduğumuzun farkındayım, bilincindeyim. Yapmak istediğim tek şey, oyuncularımın bireysel olarak kariyerlerini, yeteneklerini aynı seviyeye yükseltmeye çalışıyorum. Diğer taraftan da oyuncularımızla fiziksel olarak taktik ve teknik olarak ne yapmamız gerektiğini, pozitif futbol oynamamız gerektiğini, taraftarlarımızın ne istediğini bilen bir antrenörüm.



ZAMANLA YARIŞIYORUZ



Başkanımızın, yöneticilerimizin, taraftarlarımızın ve camiamızın nasıl bir futbol görmek istediklerini, Fenerbahçe Ailesi'nin, ruhunun sahaya nasıl yansıtılması gerektiğinin, oyuncualrımızın nasıl bir karakter ve irade koyması gerektiğinin farkındayım, bilincindeyim. En büyük sorunum zaman, zamanla yarışıyorum. Oyuncularımla vakit geçirmem, çalışmam, teknik, taktik ve mental olarak fırsatım olsaydı kısa süre içerisinde inanıyorum ki çok önemli bir fırsata çevirebilirdik. Böyle bir şansımız yok, 3 günde 1 maç yapıyoruz.



POZİTİF ELEKTRİK ALDIM



Samandıra'da geçirdiğim süre içerisinde oyuncularımla yaptığım toplantılarda, bireysel görüşmelerde pozitif enerji ve elektrik aldım. Bu da beni çok mutlu etti.



3 TEMMUZ'DA DA GÖSTERDİK



Taraftarlarımızın haklı olarak istenilen sonuçlar ortaya çıkmayınca oyuncularımıza karşı zaman zaman bazı maçlarda bir tepkisi olmuştur. Taraftarlarımız her zaman haklıdır. Taraftarlarımız varsa biz varız. Taraftarlarımız sayesinde bu camia ayakta kaldı. Bu camiamız taraftarlarımızla beraber birlik olduğumuz zaman bütün dünyaya en zor günde bile nasıl bir örnek olduğumuzu, nasıl bir camia olduğumuzu gösterdik. Bu takım Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütünün takımıdır. Bunu da 3 Temmuz sürecinde gösterdik.



ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ VAR



Üç kulvarda gidiyoruz. Her ne kadar kötü gibi bir algı varsa da eyvallah, 17 puan gerideyiz. Ancak matematiksel olarak şampiyonluk iddiamız devam ediyor. Bir Ziraat Türkiye Kupası iddiamız var, Avrupa Konferans Ligi'nde iddiamız var. Slavia Prag'la oynayacağız, Avrupa'nın en disiplinli takımlarından birine karşı futbol oynayacağız.



DESTEKLESİNLER, BAŞARIRIZ



Ben inanıyorum ki bu birliktelikle taraftarlarımızın bu enerjisini futbolcularıma göstermesi durumunda çok şeyin çok kısa süre içerisinde değişeceğine inanıyorum. Taraftarlarımıza güveniyorum, onların da bana güvendiklerini, sevdiklerini biliyorum. Ancak benden çok takıma inanmalarını, güvenmelerini bekliyorum. Gün birlik olma, beraber olma günü. Fenerbahçemizi 3 kulvarda destekleme günü. 1 kupa, 2 kupa ya da kupaların dışında iyi futbolla gidebilmeyi umuyorum. İnşallah hep birlikte bir ekip olarak, başkanımızın, yöneticilerimizin, taraftarlarımızın desteğiyle biraz zamana ihtiyacımız var.



MOTİVASYONUM YÜKSEK



Oyuncularımız çok değerlidir. Değerli oldukları için buradalar. Bu formanın ne kadar değerli olduğunu, ne kadar büyük bir sorumluluk istediğini ve bu sorumlulukları almaları gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini oyuncularıma anlattım. Dün çok önemli bir toplantı yaptım. Bu bilinçle maçlara hazırlanacağımızı, bu bilinçle özel yaşantılarında önümüzdeki maçı düşünerek hareket etmelerini ve hayatlarını buna göre dizayn etmelerini istedim. Bu da benim hakkım. Ben buranın teknik sorumlusuyum. Herkesin benden beklentileri var. Ben hayatımı bu işe verdim, bu yolda oyuncuların da bana verdikleri enerji pozitiftir. Ben de oyuncularımı seviyor, inanıyor ve güveniyorum. Moral ve motivasyonumu yüksek tutmaya mecburum. Oyuncularım bana bakıyor, benim beden dilime, ses tonuma, enerjime ve pozisyonuma bakıyor. Ben, kendimde bu pozitif enerjiyi görüyorum.



MESUT ÖZİL, İRFAN CAN SÖZLERİ



Beni hepiniz tanıyorsunuz. Çok net, içinden geldiği gibi konuşan biriyim, rol yapmam. Mesut, dünya çapında, çok yetenekli bir oyuncu. Çok da düzgün bir insan. Kendisiyle dün görüştüm, konuştum. Bazı ufak tefek problemler olabilir. Buranın eski bir futbolcusu, evladı olarak konuştum, samimi bir konuşma oldu. Kendisi de bundan çok mutlu oldu. Bundan sonra daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bugün bu ülkede kaç tane İrfan Can Kahveci, kaç tane İrfan gibi yetenekli oyuncu var? Mesut, İrfan, Muhammed, Tisserand, Sangare... Hepsi bizim değerimiz, oyuncumuz. Hepsine sahip çıkacağız. Onlar da sorumluluk alacak, konuşacaklar, net bir şekilde hep beraber birbirimize el vereceğiz ve en iyisini yapacağız.



SİSTEM 4'LÜ SAVUNMA



Benim oyun felsefem pozitif futbol üzerinedir. 4'lü tandem oynayacağız. Taraftarımızı mutlu edecek pozitif futbol neyse onu oynayacağız. Bu işler hemen düğmeye basınca olacak işler değil, zamanla, çalışarak, birlikte oynarak olacak işler. Biraz sabır gerekiyor. Oyuncular yüksek kaliteli ve kariyerli oyuncular.



ÇALIŞACAĞIZ; GERİSİ ALLAH'IN TAKDİRİ



Şu an teorik ve statik antrenmanlar yapıyoruz. Çok fazla şansımız yok. Örneğin Antalya maçı; takımımız iyi mücadele etti, savunmayı iyi yaptık, hücumda üretken değildik, şut atamadık ama 7-8 eksiğimiz vardı. Oyuncularımız geri geldiğinde daha farklı bir Fenerbahçe yaratabileceğimi düşünüyorum. 8 gündür buradayım, Samandıra'dan hiçbir yere gitmiyoruz. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Ben Fenerbahçeli'yim, elimizden geleni yapacağız, takdiri Allah'a bırakacağız.



TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA



Transfer konusunda başkanımla ara ara görüşüyoruz. Tabii ki görüşeceğiz, kulübümüzün başkanıdır. Gençlik yıllarımızdan beri tanışırız, arkadaşız zaten kendisiyle. Şu 2 maçı oynayalım, 2 maçtan sonra başkanımızla oturup, bir şeyleri paylaşacağız. Başkanın enerjisi çok yüksek, camia ve kulübümüz için her şeyi yapmaya hazır. Bugünden yarına şunu alalım gibi şeyler konuşmadık. 2 maçın sonunda bir değerlendirme yapacağız.



LÖW, JORGE JESUS İÇİN YANITI



(Löw konusu, Jesus konusu, sezon sonunda kalacak mı?) Başkanımla çok samimi görüşmelerimiz oldu. Ben Fenerbahçeliyim. Bunları konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Oyuncularımı en üst seviyeye level'ını yükseltebilirim, bunun için uğraşıyorum. Başkanımızla konuşur, her zaman güzel ve doğru olanın yolunu buluruz.



GENÇ OYUNCULARLARA FIRSAT



Tanıdığım, bildiğim, altyapıda yetenekli genç oyuncularımız var. Zaten benim gençlere kapım açık. Onlarla çalışmayı seven bir antrenörüm. Şu anda içimizden çıkan oyuncular var, bu süreci ben devam ettireceğim. Tahir hocamızla sürekli görüşüyoruz. Oradaki oyuncuları A Takım'a alarak, havayı solumalarını, ufak ufak oynatarak monte etmeye çalışacağım.



20 YILIN EN İYİSİYİM



Kurşunlandığımız sene 2. bitirdik sezonu. İyi bir takımımız vardı. Oradaki istatistikler son 20 yılın en iyisidir, kırılamadı. O takımdan birçok oyuncu ayrıldı, çok büyük transferler yapıldı. Ben bütün raporlarımı, atletik performansları Pereira, Terraneo ve başkan Aziz Yıldırım'a sunmuştum. Bugün ben geldim, 4'lü sistemi savunan bir teknik direktörüm.



PEREIRA'DAN RAPOR ALMADIM



Vitor Pereira'dan bir rapor almadım, burada çalışan arkadaşlar bana raporu verdi.





