Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmada stoperde görev yapacak olan Samet Akaydin ile teknik direktör İsmail Kartal, dün 20 dakika süren özel bir görüşme gerçekleştirdi.
"SANA GÜVENİM TAM"
Samet'e Trabzonspor maçında yaşananları unutması gerektiğini Kartal, "Senin ne kadar kaliteni bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerek deplasmandaki Adana Demirspor, gerekse milli maçta çok iyi performans gösterdin. Artık bu forma ile ileriye bakma zamanı. Sana güvenim tam. Tamamen maça konsantre olmanı ve en iyisini ortaya koymanı istiyorum." dedi.
Hocasının kendisine gösterdiği alaka ve güven için teşekkür eden milli futbolcu, moralinin çok iyi olduğunu ve kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini söyledi.
5. KEZ İLK 11'DE OYNAYACAK
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 8 resmi maçta görev yapan Samet Akaydin, bu maçların 4'ünde ilk 11'de görev yaptı.
"SANA GÜVENİM TAM"
Samet'e Trabzonspor maçında yaşananları unutması gerektiğini Kartal, "Senin ne kadar kaliteni bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerek deplasmandaki Adana Demirspor, gerekse milli maçta çok iyi performans gösterdin. Artık bu forma ile ileriye bakma zamanı. Sana güvenim tam. Tamamen maça konsantre olmanı ve en iyisini ortaya koymanı istiyorum." dedi.
Hocasının kendisine gösterdiği alaka ve güven için teşekkür eden milli futbolcu, moralinin çok iyi olduğunu ve kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini söyledi.
5. KEZ İLK 11'DE OYNAYACAK
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 8 resmi maçta görev yapan Samet Akaydin, bu maçların 4'ünde ilk 11'de görev yaptı.