'nin Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmada stoperde görev yapacak olanile teknik direktör İsmail Kartal, dünözel bir görüşme gerçekleştirdi.Samet'e Trabzonspor maçında yaşananları unutması gerektiğini Kartal,dedi.Hocasının kendisine gösterdiği alaka ve güven için teşekkür eden milli futbolcu, moralinin çok iyi olduğunu ve kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini söyledi.Fenerbahçe formasıyla bu sezon 8 resmi maçta görev yapan Samet Akaydin, bu maçların 4'ünde ilk 11'de görev yaptı.