İsmail Kartal'dan İrfan Can ve Cengiz kararı!

, Kasımpaşa mücadelesi öncesindeyapmaya karar verdi.Son oynanan Çaykur Rizespor deplasmanında yaptığı hamlelerle maçı çeviren 62 yaşındaki çalıştırıcı, haftalardır kendisine yöneltilen eleştirilere böylece yanıt vermişti.Tecrübeli teknik adam, Cengiz Ünder ile İrfan Can Kahveci'yi aynı anda sahaya sürmemesinden dolayı da zaman zaman ağır eleştirilere maruz kalmıştı.Kendisine yapılan bu yöndeki eleştirileri de kulak arkası yapmayan İsmail Kartal, Kasımpaşa maçında bu ikiliyi aynı anda 11'de oynatmaya karar verdi.Kartal, haftalardır formsuz olan Sebastian Szymanski'yi kızağa çekecek ve İrfan Can Kahveci'yi Polonyalı yıldızın yerine sahaya sürecek.Cengiz her zamanki gibi sağ kanatta görev yapacak. İrfan Can ise Sebastian'ın yerine 10 numarada oynayacak.İrfan Can, bu sezon sarı-lacivertli formayı 36 maçta giydi. 21 karşılaşmaya 11'de başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.Cengiz, sezon başında dahi olduğu Fenerbahçe'de 24 müsabakada görev yaptı. 21 maça 11'de çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 8 gol ve 2 asistlik katkı verdi.