Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal "Maça iki takım da istekli başladı. Dengeli giden bir maç oldu. Bu takım çok iyi kapanıyor, çok iyi kontratağa çıkıyor. Biz de iyi cevap verdik. Onlar girdikleri pozisyonları değerlendirdi, biz değerlendiremedik. Rövanşta mağlubiyeti telafi etmeyi düşünüyoruz. Bu turu geçebiliriz pes etmedik. En iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek için sahaya çıkacağız." dedi.



Kim Min-Jae hakkında açıklama yapan İsmail Kartal "Çok yoğun bir maç trafiğimiz var. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Oyuncularımızın sakatlanmaması için rotasyon yapıyoruz. Arka adelesinde gerginlik hissettiği için Kim Min-Jae'yi çıkardık." ifadelerini kullandı.



Ferdi Kadıoğlu için de açıklama yapan İsmail Kartal "Elimde Ferdi Kadıoğlu gibi bir oyuncu var ama sol bek oynatıyorum. Çünkü elimde sol bek yok. Filip Novak sağlıklı olsa, Ferdi'yi önde kullanırım. Ferdi de maşallah sol beke koyuyoruz, çocuk aslan gibi oynuyor." şeklinde konuştu.



"MECBUREN OYNATIYORUM ÇOCUĞU"



Basın toplantısında soruları yanıtlayan İsmail Kartal, "11 sene Fenerbahçe forması giydim. Bir arkadaş bana bağırıyor; 'Hoca Ferdi'yi niye sol bek oynatıyorsun' diyor. Elimizde oyuncu yok. Mecburen oynatıyorum çocuğu. Onla da konuşuyorum. Önde oynatmak istiyorum. Esame listesine bakın. Zor günler geçiriyor. Taraftarın sakin olması lazım. Biz evimizde gol yiyoruz. Başakşehir maçında da aynısı oldu. Biz Fenerbahçe olarak 1-2 gol atabiliriz. Taraftarımızın destek olması lazım. Zor günlerde onlar destek olursa geçeriz. Taraftar varsa biz varız. Biz büyük bir camiayız. Biz bu ülkenin en büyük sivil toplum örgütüyüz. Bunu tüm dünyaya gösterdik." açıklamasını yaptı.



"GİREN YUHALANIYOR, ÇIKAN ISLIKLANIYOR"



Tribünden gelen tepkilerle ilgili soruya Fenerbahçe'nin hocası, "Bu duruma gerçekten üzülüyorum. 1 gol yiyoruz, her şey değişiyor. Bazı oyuncuların ayağına gelince ıslıklanıyor. Giren yuhalanıyor, çıkan ıslıklanıyor. Biz onların mutlu olması için inanın çok çalışıyoruz. Hiç kimse mutlu değil bugünkü ortamdan. Ne kadar çevirebilir, başarabiliriz. Ben en azından bir Fenerbahçe karakteri ortaya koyacağımıza inanıyorum. Kaybettiğimiz maçlarda mağlubiyeti hak edecek oyun oynamadık. Bu kadar sakat, hastaya rağmen... Çocuklar elinden geleni yapıyor. Bizim eksik olan tek şey birkaç maç üst üste kazanmak. Burada birazcık sıkıntılarımız var. Taraftarımızın destek vermesi, bizimle beraber olması lazım. Bu zor günleri beraber atlatabiliriz. Taraftar her zaman haklıdır. Onlara diyorum ki, biraz daha sakin olun, biraz daha destek versinler. Başka türlü başarılı olamayız." cevabını verdi.



"BAZI OYUNCULARI İSTEDİK, OLMADI"



Transferle ilgili gelen soruyu İsmail Kartal, "Bazı oyuncuları gerçekten çok istedik. Çok istediler. FFP de var. Bazı oyuncular vardı ama almış olmak için almayalım dedik. Takım içinde kaliteyi artıracak oyuncu almamız lazım bizim. Başkanım ve yöneticilerim bu konuya olumlu yaklaştılar. Olmadı, yapamadık. Sezon sonu olacak diye düşünüyorum." sözleriyle cevapladı.



"BİZ GERÇEKTEN ÇOK ÇALIŞIYORUZ"



Taktik değişiklikle ilgili soruyu Fenerbahçe'nin hocası, "3'lüden 4'lüye geçtim. Ben pozitif futbol oynatmaya çalışan biriyim. Ben Fenerbahçe karakteri koyan, savaşan bir takım çıkarmak istiyorum. Ferdi'nin attığı golü 1 haftadır çalışıyoruz. Az önce 'Hocam dün idmanda 2 tane attım, bugün de attım' dedi. Biz çok çalışıyoruz. Ben bir Fenerbahçeliyim. Elimden geleni kaldığı kadar oyuncularımızla beraber nasıl daha fazla mücadele edebiliriz, pozitif oynayabiliriz diye düşünüyoruz. Bunu ne kadar yapabiliriz, zaman gösterecek." sözleriyle yanıtladı ve konuşmasını noktaladı.



