ISMAEL, AMARTEY TRANSFERİNİ İSTİYOR

KİRALAMA DA GÜNDEMDE OLABİLİR

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş, Romain Saiss transferinin ardından kadrosuna bir defans oyuncusu daha katmak istiyor. Kadrosunda Serdar Saatçı gibi yerli bir oyuncuya da sahip olan siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de oynayan Daniel Amartey'i listesine ekledi.İngiltere'de çalıştığı dönemden Amartey'i tanıyan Ismael, 27 yaşındaki oyuncunun transferine yeşil ışık yaktı. Yönetim ve profesyonellerin, Daniel Amartey'in transfer şartlarını araştırmaya başladı.Siyah-beyazlılar, Leicester City ile biten sözleşmesini uzatmaması halinde yıldız oyuncuya teklifte bulunacak. Kontratını yenilemesi durumunda Amartey'in kiralanmasının gündeme gelebileceği de ileri sürüldü.Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün top koşturduğu Leicester City, Amartey'i 2016'da 6.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Kopenhag'dan transfer etmişti. 2018'de sözleşmesi uzatılan Ganalı futbolcu geçtiğimiz sezon düzenli olarak ilk 11'de şans buldu. Toplam 38 maçta sahaya çıkan deneyimli futbolcu 1 de gol attı.