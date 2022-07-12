Ismael'den 8 futbolcuya özel ilgi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, futbolcularıyla özel ilgileniyor. Yeni transferler de Fransız teknik adamın yakın takibinde bulunuyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ismael'den 8 futbolcuya özel ilgi!
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12 Temmuz 2022 09:48
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, oyuncularıyla bireysel görüşmelere devam ediyor. Ismael, sezon başına kadar takımın her yönden hazır hale gelmesi için uğraş veriyor.

ISMAEL TEK TEK İLGİLENİYOR

Fransız teknik adam Avusturya kampında tüm oyuncularını yakından izliyor ve konuşmalar yapıyor. 46 yaşındaki teknik adam oyuncularına beklentilerini anlatmasının yanı sıra özel çalışmalar konusunda da bilgiler veriyor.

8 FUTBOLCU İLE GÖRÜŞMELER YAPTI

Ismael, son yapılan antrenmanda Ghezzal, N'Koudou, Necip, Atiba, Rosier, Weghorst, Cenk ve Muleka ile özel olarak ilgilendi.



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