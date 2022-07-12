ISMAEL TEK TEK İLGİLENİYOR

8 FUTBOLCU İLE GÖRÜŞMELER YAPTI

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, oyuncularıyla bireysel görüşmelere devam ediyor. Ismael, sezon başına kadar takımın her yönden hazır hale gelmesi için uğraş veriyor.Fransız teknik adam Avusturya kampında tüm oyuncularını yakından izliyor ve konuşmalar yapıyor. 46 yaşındaki teknik adam oyuncularına beklentilerini anlatmasının yanı sıra özel çalışmalar konusunda da bilgiler veriyor.Ismael, son yapılan antrenmanda Ghezzal, N'Koudou, Necip, Atiba, Rosier, Weghorst, Cenk ve Muleka ile özel olarak ilgilendi.