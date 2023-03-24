İskoçya'da teknik direktör Steve Clarke'ın sözleşmesi uzatıldı

İskoçya Milli Takımı, teknik direktör Steve Clarke'ın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

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İskoçya'da teknik direktör Steve Clarke'ın sözleşmesi uzatıldı
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24 Mart 2023 22:26
İskoçya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Steve Clarke'ın sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

İskoçya Futbol Federasyonu, 59 yaşındaki teknik adam ile 2026 yılına kadar sürecek yeni kontrat imzalandığını duyurdu.

Daha önce West Bromwich Albion, Reading ve Kilmarnock'ta görev alan İskoç çalıştırıcı, Newcastle United'da geçici teknik direktörlük yapmıştı. Clarke, 2019'da başına geçtiği İskoçya'yı 2020 Avrupa Şampiyonası'na taşımıştı.

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