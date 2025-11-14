14 Kasım
Finlandiya-Malta
20:00
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

İşitme engelli milli güreşçi, şampiyonluk için mindere çıkacak

İşitme engelli milli güreşçi Oğuz Dönder, ikinci olimpiyat şampiyonluğu için mindere çıkacak.

calendar 14 Kasım 2025 12:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşitme engelli milli güreşçi, şampiyonluk için mindere çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İşitme engelli milli güreşçi Oğuz Dönder, Tokyo'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ikinci olimpiyat şampiyonluğu için mindere çıkacak.

Oğuz, 2000 yılında başladığı güreşte çeşitli dereceler elde etti. 2008 yılında geçirdiği trafik kazasıyla hayatı değişen Oğuz'un sağ kulağında yüzde 96, sol kulağın da ise yüzde 58 işitme kaybı oluştu. 

Kazanın ardından mindere uzun süre ara veren Oğuz Dönder, 2012 yılında Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu ile tekrar mindere döndü.



Bulgaristan'da 2013 yılında ilk kez katıldığı İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda büyükler 74 kiloda ikinci olan Oğuz, 2022'de Brezilya'da yapılan İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ise birincilik kürsüsüne çıktı.

Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürdüğü çalışmaları tamamlayan milli güreşçi, Tokyo'da yarın başlayacak olimpiyat oyunlarında tekrar altın madalyaya ulaşmayı hedefliyor.

Oğuz Dönder, AA muhabirine, 39 yaşında olduğunu ve 86 kiloda mindere çıkacağını söyledi.

Tarsus'ta 2008 yılında yayla dönüşü kullandığı araçla kaza yaptığını belirten Oğuz, "Kamyonun altına girdim. İki kez kalbim durdu. Öldü diye üzerimi örtmüşler. Bir ay komada yattım. Daha sonra hayata döndüm. Göreceğimiz günler, yaşayacağımız şampiyonluklar varmış. Psikolojik olarak zor zamanlar yaşadım." dedi.

Güreşe 2012 yılından itibaren işitme engelli olarak devam ettiğini anlatan Oğuz, şöyle devam etti:

"Bir olimpiyat ikinciliğim, bir olimpiyat ile iki dünya şampiyonluğum, üç dünya ikinciliğim var. İnşallah Tokyo'ya da olimpiyat şampiyonluğu için gidiyorum. Son olimpiyat şampiyonu olarak gidiyorum ve olimpiyat şampiyonu ünvanımı koruyacağım. Jübile gibi bir durumum var. Güzel taçlandırmak istiyorum."

Türkiye'de güreşte altyapıya önem verildiğini belirten Oğuz, "Yeni başkanımız Dursun Gözel döneminde 7 kamp yaptık. Çok güzel hazırlık süreci geçirdik. Bize her şeyi sunuyor. Mücadelemizi daha içten yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'da bir okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığını dile getiren milli sporcu, gençlerin spora yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.