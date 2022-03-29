Işıtan Gün'den Burak Elmas'a: 'Hep birlikte istifa!'

Galatasaray yöneticisi Vahap Tanrıverdi, idari yönden ibra edilmedikleri mali kongreyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.



TV 100'deki Var Odası Programı'na konuşan Tanrıverdi, "Işıtan kardeşim oraya geldiğinde kulise geçmeyip kürsüye çıksaydı, istifa etseydi oradan gururlu onurlu bir şekilde ayrılırdı" dedi.



Tanrıverdi, Başkan Burak Elmas'ın Gün'den istifasını istediğini de söyledi. Tanrıverdi, "Burak Elmas, Işıtan Gün'e istifa et dedi. Işıtan Gün de hep beraber istifa edelim' dedi" açıklamasında bulundu.



Seçim 30 Nisan'da



Galatasaray Yönetimi, ibra olmaması nedeniyle 30 Nisan'da seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ilk toplantının 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde 30 Nisan'da yapılacağı aktarıldı.





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