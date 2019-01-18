Beşiktaş'ın PSV Eindhoven'den yeni transferi Nicolas Isimat Mirin, Akhisarspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.Galibiyetle ilgili konuşan Nicolas Isimat Mirin, "Bu akşam oynamak çok güzeldi. Yeni takımıma ben de katkı yapmaya başladım. Seri galibiyetler almamız lazım. Yüksek bir tempoda oynadık. Takım olarak iyi oynadık ve galibiyete ulaştık." dedi.Domagoj Vida ile kısa sürede iyi bir uyum yakaladıklarını belirten Nicolas Isimat Mirin, "Vida çok iyi bir oyuncu. Sahada sürekli iletişim halindeyiz. Birbirimizi iyi tamamladık. Caner ve Gökhan da iyiydi. Medel ve Dorukhan da bize yardım etti. Konsantrasyonumuz çok yüksekti. Hocamız, bizi iyi hazırladı." diye konuştu.Loris Karius'un kendisiyle ilgili övgü dolu sözler kullandığının hatırlatılması üzerine Nicolas Isimat Mirin, "Loris Karius ve onun gibi oyuncularla oynamak önemli bir şey. Bu tip oyuncular liderlik vasfını üstlenip, takımın geri kalanını etkileyebiliyorlar. Takdir edilmesi gereken bir isim. Daha iyi şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı.