İş Bankası'ndan Visa iş birliği ile Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın Kapanış Törenini izleme fırsatı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi destekçisi Türkiye İş Bankası ile Olimpik ve Paralimpik Oyunlar Uluslararası Ödeme Teknolojileri Ortağı Visa, Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunları'nın heyecanını Türkiye'deki kredi kartı sahiplerine sunmak üzere iş birliklerini açıkladı.İki kurumun ortaklığı, Sakıp Sabancı Müzesi içerisindeki The Seed'te düzenlenen lansman etkinliği ile paylaşıldı.Toplantıya, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, basın mensupları, İş Bankası kart sahipleri ile İş Bankası ve Visa'dan yöneticiler katıldı. Etkinlik kapsamında sunucu İbrahim Selim moderatörlüğünde milli sporcuların yer aldığı bir panel de gerçekleştirildi.İş birliği kapsamında İş Bankası, müşterilerine Visa logolu olimpiyat temalı özel tasarımlı kredi kartlarını sunuyor. Yine bu ortaklık ile düzenlenen kampanya kapsamında İş Bankası'nın Visa logolu bireysel kredi kartı sahipleri, 1-31 Aralık 2023 tarihleri arasında yapacakları her 5.000 TL ve üzerindeki alışverişleri için çekiliş hakkı kazanacak. Beş talihli Paris Olimpiyatları Kapanış Törenini yerinde izleme fırsatını yakalayacak., toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "2024 yılında, büyük bir gurur ve mutlulukla Bankamızın 100. yaşını kutlarken, olimpiyatların heyecanını da yaşayacak, Olimpiyat Komitesi'nin resmi destekçisi olarak 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek sporculara yol arkadaşlığı yapacağız. 2024 Paris Olimpiyatları'na özel bir ilki de hayata geçiriyoruz. Ülkemizin ilk ve tek olimpiyat logolu kredi kartlarını müşterilerimize sunuyoruz" dedi. Lüle konuşmasında İş Bankası'nın olimpiyatlara, olimpiyat sporcularına verdiği desteğin, çok eskiye dayandığını, olimpiyatlarda madalya kazanan İş Bankası çalışanı sporcuların da bulunduğuna değindi. Lüle, Visa logolu İş Bankası kredi kartı sahiplerine Paris Olimpiyatları Kapanış Törenine katılma ve tarihe geçecek, unutulmaz anların heyecanını yaşama fırsatının sunulduğunu da sözlerine ekledi.konuyla ilgili "Visa'nın Olimpik ve Paralimpik Oyunlara uzun soluklu desteği, iş ortaklarımızın kart sahiplerine sunabilecekleri pek çok ayrıcalığı da beraberinde getiriyor. İş Bankası ile bugün açıkladığımız iş birliği kapsamında gerek sunduğumuz Olimpiyat tasarımlı kartlar, gerekse Oyunların en ikonik anlarından biri olan kapanış törenine katılım fırsatı bunun en güzel örneklerinden" dedi.2024 Paris Olimpik ve Paralimpik Oyunları, bugüne kadar düzenlenen olimpiyat oyunları içinde en sorumlu, kapsayıcı, eşit ve etkileyici organizasyon olmayı hedefliyor. Paris 2024 Organizasyon Komitesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi, oyunların, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olmasına da büyük önem veriyor.