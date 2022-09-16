İrfan Can Kahveci, Ronaldo'yu geride bıraktı

Fenerbahçe'nin Rennes ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ilk golünü kaydeden yıldız oyuncu İrfan Can Kahveci, attığı bu gol ile Cristiano Ronaldo'yu geride bırakmış oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İrfan Can Kahveci, Ronaldo'yu geride bıraktı
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16 Eylül 2022 11:35
Fenerbahçe'nin Rennes ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ilk golünü kaydeden İrfan Can Kahveci, attığı gol ile ilginç bir başarıya imza attı.

Rennes deplasmanında bir golü ofsayta takılan İrfan Can Kahveci skoru 2-1'e getiren müthiş füzesi ile Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. Sarı-lacivertli yıldız, ekim 2019'dan bu yana Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında ceza sahası dışından 5 kezle en fazla gol atan oyuncu oldu.

İrfan Can Kahveci, bu sezon çıktığı 7 resmi maçta takımına 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.



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