ASKİ Spor, Türkiye'nin şampiyon fabrikası oldu

Türkiye'de spor kulübü olarak en çok madalya kazanan Ankara ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'nün, 2019'dan itibaren ulusal ve uluslararası arenada 1368 madalya kazandığını söyledi.ASKİ Spor Kulübü'nde halterden güreşe, bokstan e-spora kadar birçok branşta kürsüye çıkan sporcular, kulübün disiplinli altyapısı ve güçlü antrenman geleneğinin somut örneği oldu. Kulüp Genel Koordinatörü Çakmar, kulübün son 6 yılda elde ettiği başarılar ve kazandığı madalyalar hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. 2019 yılının ASKİ için adeta zafer yılı olduğunu ifade eden Çakmar,diye konuştu.Çakmar 2019'da takım olarak başarılarını ise şöyle sıraladı:Covid-19 pandemisinin etkili olduğu 2020'de kulübün, 14 uluslararası ve 5 ulusal olmak üzere 19 madalya kazandığını söyleyen Çakmar,ifadelerini kullandı.Çakmar, ASKİ Spor, 2021'de 64 uluslararası, 62 ulusal 126 madalya ile yoluna devam ettiğini hatırlatarak,dedi.2022 yılına gelindiğinde ASKİ Spor'un 103 uluslararası, 271 ulusal olmak üzere 374 madalya topladığını hatırlatan Çakmar, bu yılda elde edilen başarıları şöyle sıraladı:ASKİ Spor'un 2023 yılında 86 uluslararası, 165 ulusal olmak üzere toplam 251 madalya elde ettiğini ifade eden Çakmar, bu yıl elde edilen önemli başarıları ise şöyle açıkladı:2024 yılında ASKİ Spor'un şampiyonluklarını, olimpik başarılarla taçlandırıldığını kaydeden Çakmar, 2024 yılında uluslararası 71, ulusal 82 toplamda 153 madalya kazanıldığını belirterek,dedi.2025 yılı itibarıyla ASKİ Spor'un özellikle güreş ve halterde tarihi bir sezon daha geçirdiğini vurgulayan Çakmar,ifadelerinde bulundu.